LA MAISON HENNESSY COLLABORA CON IL PREMIATO REGISTA PAOLO SORRENTINO PER IL LANCIO DELLA CAMPAGNA “ENTER THE SHOW” DEDICATA A V.S.O.P.

(Adnkronos) – Il cortometraggio, che celebra l’originale cognac Hennessy V.S.O.P. e il suo nuovo decanter ecosostenibile, vede la partecipazione di Jackson Wang, cantante, performer, direttore creativo, fondatore di TEAM WANG records & TEAM WANG design nonché ambasciatore di Hennessy Jackson Wang.

PARIGI, 6 settembre 2022 /PRNewswire/ — La Maison Hennessy è orgogliosa di presentare una nuova e rivoluzionaria campagna, firmata dal famoso regista Paolo Sorrentino, per il suo cognac Hennessy V.S.O.P. Jackson Wang, superstar e ambasciatore di Hennessy, partecipa con un cameo a sorpresa in questo coinvolgente cortometraggio.

Nel 1817, su richiesta del Principe reggente inglese, il futuro re Giorgio IV, vide la luce un cognac unico, Hennessy V.S.O.P. — “Very Superior Old Pale” — che conquistò il mondo. Oggi, il suo fascino intramontabile e è protagonista della nuova campagna realizzata dal regista italiano premio Oscar Paolo Sorrentino, che fa il suo debutto in un mondo poliedrico di divertimento, lusso e incontri inaspettati. Gli spettatori seguono le orme di personaggi eclettici (un fattorino seducente, una diva carismatica, un affascinante artista, un fotografo, un “pavone” elusivo) e vengono immersi in un ambiente visivo unico e folle, che li vede “entrare nello spettacolo”, pronti ad accogliere l’inaspettato in ogni momento.

“C’è leggerezza in questo film. Ci siamo divertiti e spero che la leggerezza risuoni anche negli spettatori, soprattutto dal momento che viviamo in un’epoca in cui questa è diventata essenziale” ha dichiarato Paolo Sorrentino.

Prodotto nell’originale formato director’s cut, “Enter the Show” illustra le radici del cognac Hennessy V.S.O.P. e la sua vivace presenza odierna. Si accendono scintille mentre i momenti dedicati a Hennessy V.S.O.P si succedono in occasione di una serie di incontri casuali, inseriti in un contesto divertente in cui tutti trovano posto.

Maestro nel trovare la bellezza nell’inatteso, Paolo Sorrentino affronta temi epici come la serendipità e gli incontri arricchenti, la delicata raffinatezza e un nuovo modo di festeggiare. I suoi giochi di scoperta portano sullo schermo la spontaneità, l’entusiasmo e la versatilità del cognac Hennessy V.S.O.P.

Con una direzione artistica davvero interessante e un tocco di eclettismo, “Enter the show” traccia un quadro ricco ed espressionistico, offrendo quelle narrazioni miniaturizzate e di controtendenza che rendono così straordinari i lungometraggi di Paolo Sorrentino. Lo spettatore è attratto da un mondo di sogni glamour ed elettrici, un luogo ricco di avventura e personaggi affascinanti: dietro ogni angolo c’è una festa che attende di essere vissuta. Gli spiriti si elevano, tutto potrebbe accadere, e il lusso raffinato è una filosofia di vita, presentata su uno sfondo romantico e cosmopolita.

“Enter the show” presenta anche il nuovo design rivisitato del decanter Hennessy V.S.O.P., caratterizzato da una reinterpretazione contemporanea della firma emblematica bras armé della Maison Hennessy e da un packaging più rispettoso dell’ambiente, ideato in linea con l’iniziativa LVMH Life 360.

La campagna Hennessy V.S.O.P. di Paolo Sorrentino e il decanter eco-sostenibile debutterranno esclusivamente in Cina. Il lancio sarà seguito da un’implementazione globale sui social media Hennessy di tutto il mondo a partire dal 6 settembre. Altri mercati internazionali parteciperanno all’iniziativa e condivideranno #VSOPMoments per tutto il 2023.

SU PAOLO SORRENTINO

Nato a Napoli nel 1970, lo sceneggiatore e regista Paolo Sorrentino ha studiato business ed economia prima di decidere di intraprendere una carriera nel settore cinematografico. Il suo primo lungometraggio, L’uomo in più, è stato selezionato per il Festival di Venezia nel 2001; nel 2008 Il Divo ha vinto il Premio della giuria al Festival di Cannes. Negli ultimi anni, i suoi film hanno ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui un Academy Award, un Golden Globe e un Bafta Award per La Grande Bellezza (2014); nel 2022 è stato candidato a un secondo Academy Award, per La mano di Dio, che ha vinto anche il Leone d’argento al Festival di Venezia 2021.

SU JACKSON WANG

Jackson Wang è una superstar cinese di grande talento. Cantante, performer, direttore creativo, è il fondatore di TEAM WANG records & TEAM WANG design. Figlio di atleti, afferma di “essere cresciuto spinto a realizzare cose straordinarie”. Oggi, questa passione pervade le sue numerose forme di espressione artistica, dallo sport alla musica e allo spettacolo. Per Jackson Wang, il cognac Hennessy V.S.O.P. rappresenta “un mondo inatteso e di serendipità, dove ognuno può diventare l'”UOMO MAGICO” che desidera.

SUL DESIGN ECOLOGICO DEL COGNAC HENNESSY V.S.O.P.

Un assemblaggio perfettamente equilibrato, il cognac Hennessy V.S.O.P. lascia il segno oggi come il giorno in cui è stato creato. Nel 2022, la Maison Hennessy è orgogliosa di presentare il suo cognac più versatile in un formato elegante ed ecologico, concepito con cura per ridurre la sua impronta di carbonio, mantenendo al contempo gli standard impareggiabili di Hennessy.

Il decanter Hennessy V.S.O.P., oggi ecocompatibile, è realizzato in vetro proveniente da Cognac e dalla Francia settentrionale, mentre il packaging migliorato include l’aggiunta di un tappo di legno, l’uso di etichette prive di rivestimento in carta riciclata e la produzione di scatole regalo in carta senza rivestimento proveniente da foreste certificate FSC.

Queste misure hanno prodotto risultati concreti, eliminando 51 tonnellate di plastica dalla produzione e riducendo di circa il 4% l’impronta di carbonio del cognac Hennessy V.S.O.P. Ogni fase è in linea con l’iniziativa LVMH Life 360 per la responsabilità sociale e ambientale, un piano d’azione per le prestazioni ambientali che prevede l’eliminazione di tutte le plastiche a base di combustibili fossili vergini dagli imballaggi entro il 2026. Il 100% dei nuovi prodotti di Hennessy sarà progettato in modo ecologico entro il 2030.

SU HENNESSY

Leader nella produzione di cognac, la Maison Hennessy è presente in tutto il mondo con il suo eccezionale know-how da oltre 250 anni. Nato dallo spirito di conquista del suo fondatore Richard Hennessy, il marchio è presente in oltre 160 Paesi. Con sede nel cuore della regione della Charente, Hennessy è anche un solido pilastro dell’economia regionale. Il successo e la longevità della Maison sono radicati nell’eccellenza dei suoi cognac, ciascuno dei quali nasce da un processo unico di trasmissione del know-how di generazione in generazione. Primo produttore di superalcolici ad aver ottenuto la certificazione ISO 14001, Hennessy unisce la propria capacità di innovazione e il sostegno di tutti i suoi partner per proteggere questo settore eccezionale. Fiore all’occhiello del Gruppo LVMH, Hennessy è uno dei principali contributori al commercio internazionale francese, con il 99% della produzione destinata all’esportazione, nonché ambasciatore mondiale dell’art de vivre francese.

