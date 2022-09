La lingua del futuro è il Digital, non restare indietro!

(Adnkronos) –

Specializzarsi nel Digital Marketing e Comunicazione è oggi un aspetto essenziale per lavorare in azienda ed operare in un mercato in continua evoluzione



Roma, 19 settembre 2022. Nell’ultimo decennio si è sviluppato un processo di digitalizzazione della società, a partire dai contesti domestici, passando per le imprese fino a giungere persino nella burocratica e macchinosa pubblica amministrazione. La pandemia, inoltre, ha di certo funzionato da accelerante, catapultandoci, in poco più di 2 anni in un mondo che dialoga attraverso una nuova lingua: quella del Digitale.

Emerge, dunque, la necessità per le imprese ed i liberi professionisti, di scoprire un nuovo modo per comunicare e raggiungere un pubblico sempre più ampio, in modo sempre più efficace.

Da questa esigenza del mercato del lavoro, con relativi nuovi sbocchi professionali, nasce il bisogno di specializzarsi con Percorsi Formativi innovativi e qualificati, come il Master in Digital Marketing, Comunicazione e Social Media Management di Uninform Group, uno strumento preziosissimo per chi desidera formarsi in quest’ambito.

Si tratta, infatti, dell’unico Percorso in Digital ad essere qualificato CEPAS, a trattare tematiche emergenti come il Funnel Marketing, Neuromarketing e Metaverso, a garantire 6 mesi di stage in azienda e la partecipazione gratuita ai maggiori Eventi Digital in ambito internazionale.

Un Percorso full immersion, completo e coerente



Un Master all’avanguardia, sviluppato grazie a 25 anni di esperienza nell’ambito dell’Alta Formazione, con lo scopo di fornire i giusti strumenti per immettersi da subito all’interno del mercato del lavoro.

“Dalle analisi del nostro Centro studi è emersa la necessità, per poter lavorare in un ambito in continua evoluzione come quello del Digital, di specializzarsi con una formazione dedicata” – sostiene il Direttore del Master, Avv. Giovanni Giordano – “Così abbiamo raccolto l’esperienza che contraddistingue i nostri Master ed abbiamo sviluppato un Percorso full immersion, completo e coerente, in grado di offrire un’offerta formativa unica ai nostri Allievi, i quali, post Master, si troveranno in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza”.

Il Master in Digital Marketing che ti offre di più



“La struttura del Master in Digital Marketing è stato oggetto di un lungo studio da parte del nostro Comitato Scientifico, sensibile alla formazione dei nostri Allievi ma sempre con un occhio rivolto alle esigenze delle aziende del settore. È per questo che il Master si divide in due grandi fasi: una prima fase d’aula di due mesi, con docenti professionisti del settore, in cui verranno trattate anche tematiche emergenti come Neuromarketing e Metaverso, ed una seconda fase di stage, garantita contrattualmente, utile per mettere in pratica quanto appreso durante la fase d’aula ma anche per un primo inserimento lavorativo. Grazie al solido rapporto con le Aziende Partner, questa formula si è tradotta in tutti i Master di Uninform Group nel dato del 92% di Placement Occupazionale. Dato, questo, che testimonia in modo oggettivo l’apprezzamento dei Master Uninform da parte del mercato del lavoro”.

E prosegue “I vantaggi del nostro Percorso sono molteplici. Innanzitutto si tratta dell’unico Master in Digital Marketing, Comunicazione e Social Media Management ad essere qualificato

CEPAS ed a rilasciare alcuni tra i più importanti Attestati in ambito Digital Marketing, come Google Ads Certification, Hubspot Academy, LinkedIn Marketing Labs. Questo consente una spendibilità, tanto del Master che degli Attestati rilasciati, anche in contesti internazionali.

Inoltre, proprio perché comprendiamo l’importanza della formazione continua, soprattutto in un ambito dinamico come quello del Digital, garantiamo a titolo gratuito la partecipazione ai più importanti eventi in Digital Marketing a livello europeo, come il WMF oppure il SMS”

Un Percorso in grado di cambiare la vita professionale di ognuno di noi



Non è di certo un’esagerazione se si considera ciò che il Master in Digital Marketing di Uninform Group è in grado di garantire: una formazione specialistica completa e di altissimo livello; un network con i più affermati professionisti del settore; uno stage direttamente in azienda; 10 Attestati qualificati, compresa la qualifica CEPAS; i maggiori eventi in Digital in ambito internazionale.

Ancora una volta Uninform Group si dimostra leader all’interno dell’ambito della formazione specialistica, è per questo che affidarsi all’unica Business School che da oltre 25 anni forma Manager nei settori più strategici del mercato del lavoro rappresenta una scelta vincente!

Contatti: http://www.uninform.com