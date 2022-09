Kia Stinger: la meteora tra le berline sportive

Sul mercato italiano è stata commercializzata la Kia Stinger, berlina sportiva di medie dimensioni che misurava 483 cm in lunghezza e 291 cm nel passo. Introdotta nel 2017, è uscita di scena nel 2020 dopo esser stata immatricolata in soli 308 esemplari.

La Kia Stinger era disponibile nell’allestimento GT Line, con il motore diesel 2.2 CRDi da 200 CV di potenza, abbinato sia alla trazione posteriore RWD che alla trazione integrale AWD. Inoltre, era previsto anche l’abbinamento unico con il cambio automatico AT8 ad otto rapporti.

Il top di gamma della Kia Stinger era rappresentato dalla sportiva declinazione GT, con il propulsore a benzina 3.3 T-GDi V6 da 370 CV di potenza. In questa configurazione, solo con la trazione integrale AWD e il cambio automatico AT8, è stata venduta in 51 unità. Per il futuro non è escluso il ritorno, anche se esclusivamente con la propulsione elettrica.