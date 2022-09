Italia Si! la puntata del 17 settembre

Italia Si! con Marco Liorni, torna in onda su Rai 1 il sabato, dal 17 settembre alle 17, e poi a partire dal 19 novembre alle 14.

Le anticipazioni

Compagno di viaggio di Marco Liorni, fin dalla prima puntata nel 2018, Mauro Coruzzi che, tra le altre cose, porterà sul podio talenti dimenticati.

Sul podio di Rai 1 tutti avranno diritto di accesso per raccontare una storia: chi vuole fare gli auguri ad una persona cara, chi cerca un amico che non vede da anni, chi ritiene di essere il sovrano di una mitica città di utopia.

E infine uno spazio speciale quest’anno ItaliaSì lo dedicherà ai bambini: in ogni puntata tre podi per tre bimbi appena nati. I loro genitori li presenteranno e lanceranno un loro messaggio per tutti a nome dei propri piccoli.