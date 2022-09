Investire in Transizione Ecologica : Call to Action di PREINVEL per la fase produttiva del suo Filtro industriale Fluidodinamico.

(Adnkronos) –

Milano, 22 settembre 2022. La Preinvel, una startup innovativa pugliese a vocazione sociale, ha brevettato un filtro ad altissima efficienza filtrante (meno di 0,5 micron) e bassissimi costi di gestione che sta completamente rivoluzionando le logiche della filtrazione di polveri industriali. Il filtro brevettato dalla Preinvel è totalmente ecocompatibile e azzera praticamente la manutenzione poiché completamente privo di parti meccaniche che andrebbero in contro a saturazione, logoramento e periodica sostituzione.

La rivoluzionaria tecnologia brevettata dalla giovane startup infatti sfrutta in modo ingegnoso il processo di fisica fluidodinamica conosciuto come principio di Bernoulli, grazie al quale è possibile sfruttare il più potente e sostenibile dei meccanismi filtranti: l’ARIA.

In un periodo storico come quello attuale, la partnership commerciale e produttiva che la Preinvel sta ricercando per terminare l’ultima fase di sperimentazione ed ottimizzazione del filtro, svilupperà un business che, oltre all’indiscusso merito etico socio-ambientale, sarà in grado di rivolgersi a mercati globali praticamente illimitati generando profitti potenziali elevatissimi.

Gli scenari produttivi ed economici che si prefigurano a livello mondiale sono caratterizzati da un quadro normativo-regolatorio sempre più stringente e gli organismi sovranazionali (l’ONU, Parlamento Europeo, ecc) stanno adottando misure sempre più drastiche per spingere gli Stati inquinanti ad intervenire sulle emissioni industriali.

Le esigenze di adeguamento alle nuove politiche ambientali di industrie siderurgiche, raffinerie, termovalorizzatori, ecc. sono sempre più urgenti e non più procrastinabili.

La Preinvel, con il suo filtro fluidodinamico che ha già ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali ed è attualmente attenzionata dall’ Acceleratore Italiano Cleantech Zero come una delle più promettenti innovazioni in ambito ecotech degli ultimi anni, ha la soluzione pronta per rispondere a questa esigenza e in queste settimane sta raccogliendo e vagliando le proposte di partner finanziatori per l’imminente fase produttiva e il lancio distributivo sui Mercati Internazionali.

Per gli investitori e i Partner industriali interessati i riferimenti sono i seguenti:

CEO ing. Angelo Dinoi

https://www.preinvel.com/



