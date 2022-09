Instagram, Ronaldo davanti a Messi e Neymar tra giocatori più influenti

(Adnkronos) – I Mondiali di calcio in Qatar si avvicinano a grandi passi e tra i tanti giocatori che parteciperanno c’è ne è uno che nonostante i suoi 37 anni detta ancora legge, almeno sui social. Cristiano Ronaldo, infatti, guida la classifica dei giocatori più influenti su Instagram che parteciperanno alla Coppa del mondo Fifa del 2022, secondo Nielsen InfluenceScope. L’attaccante portoghese supera Lionel Messi per l’Argentina, Neymar per il Brasile e Kylian Mbappé per la Francia. Nielsen ha sfruttato la sua piattaforma InfluenceScope per valutare i follower totali, l’aumento dei follower, il tasso di coinvolgimento e il valore medio del brand per post su Instagram, determinando quali sono gli attori ideali per fornire il maggior Social Media Value per la tariffa richiesta.

Cr7 è una superstar a livello mondiale da quasi 20 anni, nella sua carriera ha giocato per club del calibro di Manchester United, Real Madrid e Juventus, e nell’ultimo anno il suo seguito su Instagram ha registrato una crescita del 47% circa dei follower. Gli attaccanti del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé si posizionano in quest’ordine dopo Ronaldo, con una media di oltre 1 milione di dollari di valore per post. Il valore mediatico di Messi per un singolo post è di oltre 2,6 milioni di dollari e i suoi 358 milioni di follower sono secondi solo a Ronaldo.

Il nuovo astro nascente del Brasile, il ventiduenne attaccante esterno, Vinícius Júnior, ha segnato il gol della vittoria per il Real Madrid nella finale di Champions League del 2022. Durante la scorsa stagione, il suo seguito su Instagram è aumentato del 90%, la crescita più alta per un giocatore nella top 10 dei giocatori più influenti di Nielsen. In sesta posizione c’è poi l’attaccante francese del Real Madrid Karim Benzema con 57 milioni di follower, settimo e primo calciatore che milita in Serie A, l’attaccante della Roma Paulo Dybala che vanta 48 milioni di follower una crescita del 12,18%, un tasso di coinvolgimento del 2,91% e un valore per post di 491mila dollari.

Ottavo N’Golo Kanté che ha vinto la Coppa del Mondo, la Champions League e la Premier League e ha il tasso di coinvolgimento più alto con i suoi follower nella top 10 di Nielsen, pari all’11%. Kanté è l’unico giocatore della Premier League inglese a rientrare nella top 10 di Nielsen. A chiudere la top ten un altro giocatore della Serie A, il francese della Juventus Paul Pogba con un maggior numero di follower di Dybala e Kante, pari a 55 milioni ma un tasso di coinvolgimento e un valore per post minore dell’argentino e del francese. Decimo in questa speciale classifica il difensore spagnolo del Psg Sergio Ramos.

Il centrocampista del Barcellona e della Spagna, Gavi è il giocatore rivelazione nell’indice Nielsen dei probabili giocatori della Coppa del Mondo, davanti ai brasiliani Raphinha e Antony. Gavi ha debuttato con il Barcellona e la Spagna lo scorso anno e dall’agosto 2021 ha aumentato il suo seguito di oltre il 5000%, raggiungendo i 5,5 milioni di follower. I suoi post hanno l’incredibile tasso di coinvolgimento di quasi il 30%. Il trasferimento estivo di Raphinha dal Leeds United al Barcellona e il trasferimento di Antony dall’Ajax al Manchester United nell’agosto del 2022 probabilmente aiuterà i due esterni a continuare a scalare la classifica dei giocatori rivelazione.

La giovane età non rappresenta necessariamente un prerequisito per entrare nella top 10 dei giocatori rivelazione, come dimostra la presenza del centrocampista argentino Rodrigo De Paul (28 anni). Il giocatore si trova al quinto posto della classifica, dopo aver più che raddoppiato il suo seguito sui social nell’ultimo anno, arrivando a quasi 5 milioni. Anche il suo tasso di coinvolgimento è elevato: oltre il 13%. Settimo tra le rivelazioni l’attaccante serbo della Juventus Dusan Vlahovic.

La squadra campione del mondo in carica, la Francia, si presenta ai Mondiali 2022 come la nazionale più influente del torneo, davanti a Brasile e Portogallo. Si tratta infatti delle uniche squadre nazionali con oltre 10 milioni di follower. Il 64% dei fan della Francia proviene dall’esterno dei confini nazionali. Quattro titolari francesi nella top 10 dei calciatori più influenti di Nielsen (Mbappé, Benzema, Kanté e Paul Pogba) hanno aumentato la portata globale dei Les Bleus, ma il loro appeal internazionale è ancora inferiore a quello di altre grandi nazioni calcistiche europee. Ben l’86% dei follower del Portogallo proviene dall’esterno dei confini del Paese. I 10,3 milioni di follower del Portogallo su Instagram sono più dell’intera popolazione del Paese. Il richiamo internazionale generato da Ronaldo ha certamente giocato un ruolo importante nella popolarità globale della squadra.

Le altre squadre europee più importanti, Inghilterra, Spagna, Germania e Paesi Bassi, attraggono tutte oltre il 70% dei loro tifosi da oltre i confini nazionali. Insieme a Francia e Portogallo, tutte queste squadre hanno vinto o raggiunto la finale della Coppa del Mondo o del Campionato Europeo dal 2010. Il Marocco sarà la squadra africana più influente sui social media in vista dei Mondiali di quest’anno. Questa nazionale ha infatti registrato la maggiore crescita di follower tra tutte le 32 squadre partecipanti alla Coppa del Mondo nell’ultimo anno e gode di un tasso di coinvolgimento del 3,4%, il più alto della top 10.

L’esterno di difesa marocchino Achraf Hakimi si trova all’ottavo posto nella classifica dei 10 giocatori rivelazione più importanti di Nielsen InfluenceScope e ha potenzialmente contribuito alla crescita del seguito della sua nazionale. I 10 milioni di follower di Hakimi sono più che raddoppiati da quando si è unito a giocatori del calibro di Messi, Mbappé e Neymar al Paris Saint-Germain nel luglio 2021. Meno della metà dei 5,7 milioni di follower della nazionale del Messico su Instagram proviene da oltre i confini del Paese, nonostante oltre 25 milioni di americani si dichiarino fan di El Tri, secondo Nielsen Fan Insights.