Il Paradiso delle Signore Daily 5 torna dal 12 settembre su Rai1

Da lunedì 12 settembre torna l’atteso appuntamento con la quinta stagione de Il Paradiso delle Signore Daily, la serie prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora TV, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.

Le anticipazioni della nuova stagione

Il Paradiso delle Signore torna a farci sognare con tante nuove storie romantiche ed avventure emozionanti.

Metà degli anni ‘60, i cambiamenti culturali sono forti e nuove tendenze si vanno affermando e al timone del grande magazzino c’è sempre Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che questa volta deve dividere il comando con Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

Dopo aver ottenuto le quote di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) con l’inganno, la contessa è entrata, infatti, a pieno titolo nella gestione del Paradiso. Il suo unico obiettivo è, naturalmente la vendetta: vuole boicottare il lavoro di Flora Gentile (Lucrezia Massari), la talentuosa stilista che le ha portato via Umberto, e farla licenziare.

Vittorio si trova così a dover gestire questa guerra fredda che mina la produttività del magazzino e il clima familiare e di fiducia che ha instaurato con i suoi dipendenti.

Ad affiancare Adelaide nella gestione del Paradiso arriva anche un nuovo personaggio, Matilde Frigerio di Sant’Erasmo interpretata da Chiara Baschetti, una donna volitiva con trascorsi da imprenditrice, in fuga da un passato doloroso. Vittorio e Matilde si ritrovano a lavorare fianco a fianco e, tra conflitti e simpatie, tra i due nasce un rapporto inaspettato.

Anche tra le Veneri due nuovi volti, Clara Boscolo interpretata da Elvira Camarrone ed Elvira Gallo interpretata da Clara Danese. La prima proviene da un mondo rurale, ha un carattere modellato dalla fatica e dal saper affrontare le avversità, poco propensa alle relazioni sociali, soprattutto quelle che si presentano in una città dinamica e moderna come Milano. Sarà difficile per lei ambientarsi nel tempio della moda. I suoi primi giorni in prova sono complicati perché la nuova capocommessa, Irene, è molto esigente e poco incline a perdonare gli errori di una principiante. Per Elvira invece l’inserimento è più facile e da subito stringe un ottimo rapporto con le colleghe. Il suo sogno è sposarsi, ma non ha ancora trovato l’uomo della sua vita. Per ora il suo unico amore è la buona cucina: adora mangiare, anche se poi si lamenta delle sue curve un po’ troppo prorompenti.

Novità anche in magazzino: viene assunto Alfredo Perico, interpretato da Gabriele Anagni, vecchia conoscenza del Paradiso, che aiuterà Armando anche in ciclofficina, vista la sua passione per le

biciclette. Guascone e dongiovanni, inizia a corteggiare una delle nostre Veneri, che sembra però ignorarlo. Altro ingresso al Paradiso è quello di Vito Lamantia interpretato da Elia Tedesco. Il giovane

di Partanna riesce a farsi assumere come nuovo contabile. Ma il suo ingresso sembra celare un altro scopo: che abbia fatto tutto questo solo per avvicinarsi a una delle Veneri?

In caffetteria ritroviamo Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti), anche loro in nuove vesti. Salvatore si gode il matrimonio con Anna, fin quando lei riceve una telefonata improvvisa ed è costretta a partire. Marcello è un uomo nuovo: ha passato l’estate in Svizzera a studiare finanza ed economia e torna a Milano intenzionato a conquistare una importante posizione sociale per riconquistare Ludovica (Giulia Arena).

Stefania (Grace Ambrose), ricongiuntasi con Marco (Moisè Curia) alla fine della precedente stagione, ha passato l’estate a scrivere un libro in cui racconta la storia della madre Gloria (Lara Komar), nella speranza di attirare l’attenzione sulla sua vicenda e farla scarcerare; nel frattempo Veronica (Valentina Bartolo) ha mandato via la figlia per punirla del suo comportamento, che ha spinto la capocommessa a costituirsi: Gemma (Gaia Bavaro) ha passato l’estate in un convento e sua madre, nonostante le insistenze di Ezio (Massimo Poggio), ormai pronto a darle un’altra possibilità, non ha intenzione di farla tornare proprio ora che Marco e Stefania stanno organizzando la loro festa di fidanzamento.