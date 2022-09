Il Caffè di Rai1: la puntata del 1 ottobre

L’attore Giampiero Ingrassia, prossimamente a teatro con lo spettacolo “Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza”, è tra gli ospiti di Pino Strabioli a “Il Caffè”, il programma su tutto quello che fa cultura, in onda sabato 1° ottobre alle 07.05 su Rai1 e, in replica, alle 18 su Rai 5.

Anticipazioni della puntata de Il Caffè su Rai1

Nell’intervista, Ingrassia ricorda anche il padre, il comico Ciccio, nell’anno del suo centenario. In studio, inoltre, lo scrittore Edoardo Albinati, già Premio Strega 2016, che presenta il suo ultimo libro “Uscire dal mondo” nel quale racconta storie di isolamento voluto o imposto; e l’attrice Paola Gassman, protagonista a teatro con la commedia “Quasi amiche”. Infine, Santino Fiorillo propone i suoi consigli di lettura. “Il Caffè” è anche su Rai Play, e per chi vuole solo ascoltarlo è in podcast su Rai Play Sound.