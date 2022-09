I finalisti del Gioco di Ruolo dell’Anno

(Adnkronos) – 26 settembre 2022. Svelati i nomi dei finalisti che a Lucca Comics & Games si contenderanno il titolo di Gioco di Ruolo dell’Anno: il prestigioso riconoscimento, che quest’anno celebra la decima edizione, sarà assegnato al miglior gioco di ruolo edito nell’anno precedente.

Nel corso di FirenzeGioca, Lucca Comics & Games e la Giuria del Gioco di Ruolo dell’Anno ­­– composta da Paolo Cupola (presidente) Mirella Vicini (vicepresidente), Osiride Cascioli, Michele Bellone, Anna Benedetto, Marzia Possenti e Daniele Prisco – hanno rivelato i titoli arrivati alla fase finale, scelti tra 20 in concorso:

“AGON”, Grumpy Bear. Gioco di ruolo minimale e competitivo, basato sulla meccanica dei conflitti, con master dotato di proprie risorse da spendere durante la partita. Flavour greco antico e mitologico, con ambientazione volutamente non delineata, finalizzato all’interpretazione di gesta epiche di eroi che smarriscono la strada di ritorno dalla guerra.

“Alice è scomparsa”, Raven. Gioco di ruolo masterless con carte, della durata di 90 minuti. La sua peculiarità è l’essere privo di interazione vocale, infatti i giocatori sono costretti ad utilizzare solo messaggi di testo. La tematica è la scomparsa della studentessa californiana Alice Briarwood, tematica emotiva e drammatica che si dipana man mano che i giocatori creano i propri legami col personaggio centrale della vicenda.

“Fabula Ultima, Need Games”. Gioco di ruolo ispirato ai JRPG elettronici, dalla spiccata estetica videoludica, contiene le tabelle per generare l’ambientazione secondo le esigenze dei giocatori. Le classi dei personaggi sono pacchetti componibili e flessibili, utili a rappresentare qualsiasi eroe possa essere immaginato. La gestione della narrazione è divisa in orologi e scene, che vanno ad influire sul tempo e le tematiche di gioco effettivi, proponendo una dinamica di scene di tipologia teatrale.

“Green Oaks, Fumble gdr”. Originale gioco dalle tematiche di horror e mistero, che si presenta come la brochure di una casa di riposo per ospiti facoltosi. I giocatori, che interpretano il ruolo di anziani degenti, possono creare i propri personaggi utilizzando semplici descrittori e utilizzando un mazzo di carte da briscola per risolvere le azioni. Le avventure possono essere improvvisate tramite il sistema di generazione C.A.N.T.I.E.R.E.

“Root, MS Edizioni”. Gioco di ruolo di giustizia e potere nei boschi. Questo GdR fantasy, dove si interpretano animali antropomorfi nel mezzo di una guerra dalle multiple fazioni che lottano per il dominio di una valle, è basato sul sistema di gioco PBTA (Powered by the Apocalypse) e ispirato all’omonimo e celebre gioco da tavolo.

I giurati e Lucca Comics & Games hanno voluto ringraziare tutte le case editrici che hanno preso parte al concorso, congratulandosi con autori ed editori finalisti. E ora l’appuntamento per tutti gli appassionati è a Lucca Comics & Games 2022 per scoprire il vincitore del Gioco di Ruolo dell’Anno 2022.