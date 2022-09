I finalisti del Gioco dell’Anno

(Adnkronos) – 26 settembre 2022. Svelati i nomi dei cinque finalisti che a Lucca Comics & Games si contenderanno il titolo di Gioco dell’Anno, il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato al miglior gioco da tavolo pubblicato dal 1° giugno 2021 fino al 31 maggio 2022.Nel corso di FirenzeGioca, Lucca Comics & Games e la Giuria del Gioco dell’Anno – composta da Paolo Cupola (presidente di Giuria del Gioco dell’Anno), Beatrice Parisi (vicepresidente), Riccardo Busetto, Fabio Cambiaghi, Alessio Lana, Caterina Ligabue, Giordana Moron – hanno rivelato i

titoli arrivati

alla

fase finale

, scelti tra ben 43 in concorso:

“Le Avventure di Robin Hood”, Giochi Uniti. Gioco collaborativo di Michael Menzel ambientato nell’Inghilterra medievale. Composto da capitoli che vanno a sviluppare una campagna narrativa, con notevole libertà di scelta su una mappa composta da tessere contigue, che viene svelata man mano che il gioco prosegue. Dotato di un approccio volto alla rigiocabilità. “Le Cronache di Avel”, Asmodee. Gioco collaborativo su mappa esagonale dall’estetica fresca e giovane. Lo scopo del gioco è guadagnare risorse per sconfiggere La Bestia e arginare i mostri prima che arrivino al castello. Dotato di un sistema intuitivo per lo spazio occupato dall’equipaggiamento e di dadi speciali per svolgere i combattimenti. Particolarmente adatto alle famiglie e fruibile anche dai più piccoli. “Café”, Djama Games. Gioco di ambientazione storica basato sulla coltivazione del caffè in Brasile da parte dei portoghesi agli inizi del XX secolo. Si tratta di un gioco gestionale complesso e profondo dove i giocatori sono chiamati a prendersi cura di un’azienda, dalla coltivazione, alla raccolta, alla tostatura, fino alla distribuzione del prodotto, simulando così tutta la catena produttiva dal caffè. “Cascadia”, Little Rockets Games. Gioco di Randy Flynn, dove i giocatori competono per creare un habitat per la flora e la fauna il più possibile diversificato e funzionale nell’omonima regione del Nord America. La creazione di un ecosistema armonioso, ottenuta dosando saggiamente le risorse per produrre combinazioni di fauna, consente di aumentare il proprio punteggio e vincere la partita. “Hidden Leaders”, Little Rockets Games. Gioco dall’estetica ricercata, veloce e leggero basato su fazioni in lotta in un’ambientazione fantastica, dove i giocatori sceglieranno di interpretare uno dei sei leader segreti dell’isola di Oshra. Il sistema di gioco, pensato per far interagire i giocatori in modo diretto, unisce una meccanica di deduzione ad una di costruzione, offrendo un’esperienza originale che fa della velocità il suo punto di forza.I giurati e Lucca Comics & Games hanno voluto ringraziare tutte le case editrici che hanno preso parte al concorso, congratulandosi con autori ed editori finalisti. E ora l’appuntamento per tutti gli appassionati è a Lucca Comics & Games 2022 per scoprire il vincitore del Gioco dell’Anno 2022.