Hotel con centro benessere in Alto Adige: pianifica la tua vacanza invernale

Che si tratti di una romantica vacanza di coppia, di una rilassante esperienza da fare in famiglia o di un dinamico, sportivo e divertente viaggio con gli amici, un hotel centro benessere alto adige è ciò che fa per voi!

Grazie alle coccole esclusive e ai trattamenti luxury a voi riservati in un Hotel con wellness in Alto Adige potrete trovare tutto ciò che renderà il vostro un viaggio davvero indimenticabile!

La bellezza dell’Alto Adige, l’ospitalità raffinata e sempre accogliente, unita alle molteplici esperienze di ogni tipo che potrete vivere in questi luoghi non vi lascerà certo senza nulla da fare.

Escursioni, rilassanti passeggiate, una divertente sessione di shopping o un trattamento benessere, una sciata su piste adatte ad ogni livello di esperienza, tanti eventi esclusivi e poi, un hotel centro benessere alto adige vi regalerà un’esperienza davvero imperdibile in ogni periodo dell’anno.

Pronti per partire?

Hotel centro benessere alto adige: cosa fare

Gli hotel centro benessere alto adige vi regaleranno camere e suites con un panorama unico ed irripetibile per le sue viste uniche sulle incantevoli Dolomiti.

Le strutture più lussuose del territorio offrono strutture architettoniche che uniscono lusso a sostenibilità, con materiali naturali e spazi studiati per un’immersione completa nella natura.

Una passeggiata fuori dall’hotel centro benessere alto adige ed ecco che verrete catapultati in un mondo fiabesco: usufruite delle esclusive escursioni guidate con esperti, farete trekking adatti ad ogni livello ed in tutta sicurezza.

Queste escursioni vi regaleranno la sensazione di essere completamente immersi nella natura e nel mistero della montagna più pura ed essenziale.

La tranquillità è garantita: gli hotel centro benessere alto adige infatti animano una comunità tranquilla ed abituata a trascorrere il proprio tempo con i turisti.

Non si può dire Alto Adige senza parlare di sci: per portare i più piccoli ad imparare ed appassionarsi a questo sport; il vostro hotel 5 stelle porterà preparare per voi attrezzature e giornate sulle piste con i maestri più esperti.

Anche per gli atleti più esperti gli hotel centro benessere alto adige sono una risorsa importante: i centri fitness con i macchinari più moderni sono già presenti nelle strutture.

Naturalmente poi, dopo tanti sport le più esclusive spa ed i migliori trattamenti benessere vi aspettano nelle zone degli hotel dedicati.

Dopo aver esplorato le possibili attività da gestire durante la giornata nel vostro hotel centro benessere alto adige; non ci si può non soffermare su un aspetto decisamente gradevole e goloso: la cucina.

Hotel centro benessere alto adige: non solo trattamenti di bellezza

Dopo aver tanto dedicato il vostro tempo a sport e benessere, non si può non coronare la propria esperienza all’hotel centro benessere alto adige senza gustare le delizie del luogo.

Fatevi stuzzicare il palato partendo da un antipasto a base di uno dei piatti più tipici della regione: il mitico speck dell’Alto Adige.

Un sapore unico e intenso, una delizia per il palato soprattutto se accompagnato dal pane di grano saraceno tipico di questi luoghi e dal “Rahmmuas”, una purea alla panna tipica dell’Alto Adige, ma cucinata soprattutto negli hotel centro benessere alto adige, con ben 700 anni di storia.

Continuate il vostro pasto con la vera tradizione: i canederli. Le varianti sono davvero moltissime: che si tratti di quelli in brodo o con burro fuso, che nell’impasto ci siano spinaci, speck, ortiche, barbabietole o formaggio, la loro forma arrotondata e il loro sapore ricco vi travolgerà.

Avete ancora fame e voglia di piatti tipici? Eccovi polenta e capus.

Lunghe cotture e profumi antichi per questo piatto. Il capus è il cavolo cappuccio, cotto per ore insieme a speck, salsiccia e carne di maiale.

Non proprio leggero ma una vera delizia!

Per le serate invernali, imperdibile la zuppa d’orzo: anche qui pochi ingredienti freschi, una cottura lenta, tipica di montagna, ed ecco una zuppa che vi scalderà il cuore con il suo mix di consistenze e il sapore delicato dell’orzo.

Potremmo mai lasciare la tavola senza un dolce? Ma certo che no!

Per i più tradizionalisti eccoci pronti con il mitico strudel: un’esplosione di gusto e dolcezza tra mela, uvetta, pasta sfoglia e zucchero a velo.

Per chi volesse scoprire invece un dolce più particolare, consigliatissima la torta di grano saraceno. Un dolce dal gusto unico, dato proprio dal sapore particolare di questo cereale.

La dolcezza non manca grazie alla farcitura: marmellata di more, frutti rossi o ribes nero renderanno questo dolce degli hotel centro benessere alto adige davvero indimenticabile.