Hitachi Metals, Ltd.: nota relativa al cambio di denominazione commerciale

La Società originariamente fa parte di Hitachi, Ltd., fondata nel 1910, e diventa una società indipendente nel 1956, a seguito di uno scorporo. A partire dalla fondazione originaria, la Società si è ampliata fornendo ai clienti molti prodotti esclusivi sviluppati grazie alle sue elevate capacità tecnologiche. Dopo la riuscita applicazione dell’offerta pubblica di acquisto, la Società accelererà l’impegno verso ulteriori riforme e la crescita, in collaborazione con il nuovo partner finanziario, per diventare un “leader della sostenibilità con performance elevate”. Sfruttando l’opportunità offerta dalla prevista riorganizzazione del capitale, una fase verso la seconda indipendenza, la Società cambierà la propria denominazione per riflettere l’inizio di una nuova crescita.