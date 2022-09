(Adnkronos) – “Dear italians, oggi non è tempo di cicale ma di formiche. Non lasciate che altri decidano x voi. Andate a votare”. Così su twitter Heather Parisi invita gli italiani ad andare a votare oggi per le elezioni politiche. “Per chi?”, si chiede la cantante e attrice statunitense naturalizzata italiana che poi spiega: “Per chiunque sia contro i partiti del vecchio parlamento e contro il sistema che ha ceduto ad altri la vostra indipendenza e la vostra libertà”.