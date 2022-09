Guerra Ucraina, Kiev: “384 bambini uccisi da Russia”

(Adnkronos) – Sono 384 i bambini che hanno perso la vita e 753 quelli rimasti feriti dalle forze armate russe in Ucraina dal 24 febbraio, quando è iniziata l’aggressione armata di Mosca. Lo riporta l’ufficio del procuratore generale di Kiev spiegando che il maggior numero di vittime è stato segnalato nell’oblast di Donetsk, dove 393 bambini sono stati uccisi o feriti.

Proprio il 14-15 settembre, nell’oblast di Kharkiv, a seguito dei bombardamenti russi, tre bambini sono rimasti feriti, ha riferito l’ufficio del procuratore generale. Il numero di bambini uccisi e feriti dalla Russia dovrebbe in realtà essere più alto in quanto non include le vittime nelle aree occupate dalla Russia e vicino alla linea del fronte.