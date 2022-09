Grande successo per il premio Facce da spot 2022 (foto)

Presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, alle ore 18:00, si è svolta la seconda edizione del PREMIO FACCE DA SPOT 2022, ideato da Graziano Maria Scarabicchi e Maximiliano Gigliucci, organizzato e prodotto da BUUUBALL OFF COLORS, dedicato ai personaggi del mondo dello spettacolo oggi sempre più testimonial di campagne pubblicitarie commerciali, istituzionali e sociali.

Le foto dell’evento by Daniele Butera

La giuria e i premiati di Facce da spot 2022

Una giuria qualificata composta dal presidente Maurizio Costanzo insieme a Luca Argentero, dal produttore Andrea Mazzoni (Ballandi Multimedia) e Lorella Ridenti, ha selezionato e premiati attori e personalità dell’intrattenimento audiovisivo (fra i quali SIMONA VENTURA, SERENA AUTIERI, NERI MARCORE’, RICKY TOGNAZZI, MARISA LAURITO, MASSIMO LOPEZ, GABRIELE MAINETTI, CIRO PRIELLO & FABIO BALSAMO, ANNA FALCHI, PAOLO CONTICINI, ROSSELLA BRESCIA, STEFANIA ORLANDO, EMANUELA FOLLIERO, ASCANIO PACELLI E FAMIGLIA).

IL PREMIO FACCE DA SPOT 2022, NELLA CATEGORIA TALENT, È STATO ASSEGNATO A GIOVANNA GOGLINO E SIMONE FINOTTI, volti noti ed eclettici di molti spot televisivi.

Come direttore della fotografia è stato premiato Daniele Ciprì e per il make up Simone Belli, considerato il guru della star.

PAOLO BONOLIS, FLAVIO INSINNA, BRUNO PIZZUL, FILIPPO MAGNINI, sono alcuni degli artisti che hanno ricevuto il premio e che attraverso la proiezione di contributi audiovisivi hanno ringraziato pubblico, giuria e organizzatori.

L’evento è stato patrocinato dal MIC, Regione Lazio, Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale, Roma Lazio Film Commission e SIAE), e presentato dai giornalisti PINO STRABIOLI e MONICA MARANGONI.

Un ringraziamento speciale all’On. Presidente Commissione Capitolina, Svetlana Celli, all’ Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor e all’Assessore ai grandi eventi, sport e moda, Alessandro Onorato per aver ospitato la seconda edizione di FACCE DA SPOT.