Grande Fratello Vip: la puntata del 29 settembre

Giovedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5 quarto appuntamento con “Grande Fratello Vip”.

Le anticipazioni della puntata

Con il passare dei giorni, nel loft di Cinecittà gli equilibri si disegnano sempre più: sono già nate le prime simpatie e antipatie, non sono mancati gli scontri e pure qualche incomprensione. Ognuno dei concorrenti scopre se stesso e gli altri e quella che, per ora, sembra avere sempre qualcosa da dire è Antonella Fiordelisi al centro di numerose discussioni con gli altri “vipponi”. Anche Giaele De Donà non si risparmia nelle interazioni con i compagni d’avventura, qualcuno la mette già sotto accusa per il suo rapporto di coppia “sui generis”.

Giovanni Ciacci è stato il primo concorrente sieropositivo a entrare nella Casa di “Gf Vip” e, stasera, racconterà al pubblico e agli altri inquilini la sua storia: dal bambino con gli stivaletti blu al volto noto dello showbiz con il pizzetto blu. In collegamento con la trasmissione, un ospite speciale: il professore Andrea Gori, direttore dell’unità operativa di malattie infettive del Policlinico di Milano, docente dell’Università degli Studi di Milano e Presidente di Anlaids.

Prima concorrente, poi opinionista: torna al “Grande Fratello Vip” Adriana Volpe.

Infine, al televoto: Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Giaele De Donà, Marco Bellavia e Nikita Pelizon. Chi sarà il preferito del pubblico?