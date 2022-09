Grande Fratello Vip 2022, la puntata del 22 settembre

Giovedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con Grande Fratello Vip 2022 condotto da Alfonso Signorini.

Al suo fianco, una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile formata da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Con loro in studio Giulia Salemi per leggere, in tempo reale, tutti i commenti del mondo web.

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

Otto nuovi concorrenti – tra questi Giovanni Ciacci e Wilma Goich – sono pronti a varcare la Porta Rossa per unirsi al gruppo di “vipponi” che ha fatto il suo ingresso nella Casa lunedì nel corso della diretta su Canale 5.

Alberto De Pisis, Amaurys Perez, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Luca Salatino, Nikita Pelizon, Pamela Prati, Patrizia Rossetti e Sara Manfuso hanno trascorso le prime ore nel loft di Cinecittà.