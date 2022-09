Grande Fratello Vip 2022-2023: le indiscrezioni sui partecipanti

Manca ormai poco all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022-2023.

Al timone del programma, come di consueto, Alfonso Signorini che festeggia 20 anni di tv.

Poche settimane al via ma impazza già il toto nomi.

I concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip

Il primo concorrente annunciato è Giovanni Ciacci. In un’intervista recente aveva dichiarato di essere sieropositivo. Il suo nome è stato svelato in anticipo per permettere agli altri concorrenti di decidere se partecipare o meno.

L’altra concorrente annunciata è la cantante Wilma Goich, che compirà 77 anni il prossimo ottobre.

Le indiscrezioni

Manca poco per conoscere i nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione.

Tra gli altri possibili nomi, non ancora ufficializzati, ci sarebbe quello di Attilio Romita, per anni volto del Tg1. Pamela Prati, sul settimanale Chi, ha invece annunciato che farà parte della casa più spiata d’Italia.

Tra gli altri nomi papabili, la schermitrice, ex Temptation Island, Antonella Fiordelisi.