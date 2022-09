Giovani Wannabe è il brano più suonato in radio

Giovani Wannabe (Columbia Records/Sony Music Italy) dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI, già certificato doppio Disco di Platino,conquista la vetta della classifica EarOne dei brani più suonati in radio.

Ed è in testa alla classifica FIMI/Gfk Italia dei singoli più venduti della settimana.

Questo è quanto emerso dalle classifiche diffuse nella giornata di ieri.

Un meritatissimo risultato quello della band multiplatino con oltre un miliardo di streams, dopo due anni ai vertici di tutte le classifiche e dopo un tour invernale ed estivo fatto interamente di sold out, che ha visto oltre 250.000 presenze.

“Il nostro singolo si chiama Giovani wannabe, e il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla “fame”. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano.

“Generalmente wannabe ha un’accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo attuare una riappropriazione culturale e dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi, non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca.“

spiega Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari