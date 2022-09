Gb, Truss a Downing Street: “Con alleati difenderemo libertà nel mondo”

(Adnkronos) – Primo discorso al Paese da Downing Street per il nuovo Primo ministro britannico Liz Truss, che si è detta “onorata” dell’incarico ricevuto “in questo momento cruciale per il nostro Paese”. “Insieme ai nostri alleati difenderemo la libertà e la democrazia in tutto il mondo” perché “non possiamo avere sicurezza in casa senza sicurezza all’estero”, ha quindi assicurato, per poi anticipare: “Già questa settimana affronterò il problema delle bollette”.

Annunciando un “piano audace” per far crescere l’economia attraverso il taglio delle tasse, Truss ha quindi affermato che farà in modo che le “persone non avranno bollette del gas e della luce che non possono permettersi”, sottolineando di voler agire “fin dal primo momento sulla crisi energetica”.

Una tempesta “violenta” si sta abbattendo sul Paese, ma “la supereremo” perché “i cittadini britannici sono più forti” e “insieme possiamo ricostruire la nostra economia e diventare la Gran Bretagna moderna e brillante che possiamo essere”, le parole del Primo ministro, che ha poi aggiunto: “Sono determinata a mantenere le promesse”.