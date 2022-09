Gas, Cingolani: “Italia oggi raggiunge 90% stoccaggi”

(Adnkronos) – L’Italia raggiunge oggi l’obiettivo del 90% degli stoccaggi di gas in anticipo rispetto alla scadenza di fine autunno. Ad annunciarlo in una nota il Mite. “Un traguardo reso possibile dall’intenso lavoro portato avanti dal governo in questi mesi, grazie anche a Snam e al supporto di Gse e Arera”, sottolinea il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.

“Tale risultato ci consente di puntare verso un obiettivo ancora più ambizioso, al quale lavoreremo nelle prossime settimane, volto a raggiungere il 92-93% di riempimento degli stoccaggi, così da garantire maggior flessibilità in caso di picchi sui consumi invernali”, aggiunge.