Future Service srl: Nuova sede per il centro assistenza ufficiale Immergas a Firenze

In azienda una sala per la formazione teorica e pratica dei tecnici e di aggiornamento per gli installatori.

Firenze, 6 settembre 2022. Nella nuova grande sede della Future Service srl una sala dedicata ai corsi di aggiornamento e formazione per i tecnici e gli installatori di fiducia. L’azienda, ora in via Pio Raina 37 a Firenze, si occupa di assistenza e manutenzione di caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi e sistemi solari Immergas (marchio leader in Italia), condizionatori (Haier) trattamento di acqua (Gel) ed aria (Irsap).

“Qualità della manutenzione, professionalità nell’assistenza, esperienza, cortesia, aggiornamento e formazione continui sono alla base del servizio che forniamo” sono le parole dei due soci titolari della società fiorentina Future Service srl, Nicolò Tirone ed Andrea Rossi.

“Effettuare la manutenzione ciclica sui macchinari” afferma Tirone, socio che si occupa della parte amministrativa e gestionale, oltre che di quella tecnica, “ne favorisce un funzionamento ottimale, con alti rendimenti e bassi consumi, oltre che preservare la salute e la sicurezza di chi ne fruisce”. “Ma per fare al meglio il nostro lavoro” puntualizza Andrea Rossi, socio che si occupa della parte tecnica, della logistica del personale e del magazzino, “tutti i nostri tecnici devono essere formati, pronti ed efficienti. Pertanto, annualmente, svolgono corsi di aggiornamento nelle varie case madri. Inoltre, nella nostra azienda, organizziamo stage per farli crescere professionalmente, presentargli i nuovi prodotti e le relative specifiche tecniche e la normativa in vigore. Per questo nella nuova sede abbiamo realizzato una apposita sala corsi: non deve succedere che un cliente ponga una domanda ed i nostri tecnici non sappiano rispondere. Facciamo anche supporto tecnico ai nostri installatori di fiducia, con i quali, durante l’anno, facciamo dei meeting di aggiornamento sulle nuove normative e sui nuovi prodotti”.

La società Future Service nasce nel 2014 dall’incontro di Nicolò Tirone ed Andrea Rossi, ambedue provenienti da altri centri assistenza e con pluriennale esperienza nel settore.

“In otto anni Future Service è cresciuta in maniera esponenziale” prosegue Rossi “raggiungendo proporzioni e risultati davvero importanti. Oggi è formata da uno staff completo di quattordici persone, ma vengono effettuati continuamente colloqui di lavoro e stage scolastici per scoprire nuovi talenti da inserire nel nostro organico. Siamo un team speciale e teniamo molto ad ognuno dei nostri collaboratori. Nel tempo, inoltre, grazie anche ai nostri canali social ed al profilo whatsapp per l’assistenza, siamo riusciti a dare ai nostri clienti un servizio a 360º: climatizzazione estiva, climatizzazione invernale, trattamento acqua e trattamento aria. Sul nostro sito internet è anche possibile prenotare autonomamente la manutenzione della propria caldaia selezionando la data e l’ora dell’intervento, invece di passare attraverso la telefonata al centralino. Tutto questo ci ha resi l’azienda leader su Firenze, con clienti in tutta la provincia. Ci impegniamo ad ascoltare le necessità del cliente: ne capiamo i bisogni e forniamo subito il supporto ideale, sin dall’accettazione al centralino – dove lavorano tre ragazze, nelle quali si deve trovare gentilezza e professionalità (un nostro fiore all’occhiello) – ai nostri tecnici dipendenti e collaboratori esterni, che devono recarsi in tempi brevi presso il cliente ed effettuare l’intervento con puntualità, precisione e prezzi corretti”.

“La nostra filosofia aziendale è sempre stata quella di seguire l’innovazione tecnologica, essendo sempre proiettati al futuro con maggiori funzioni e strumenti di risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento. Per questo il nostro motto è ‘Qualità e professionalità al tuo servizio’” spiega Nicolò Tirone. “Dobbiamo guardare avanti ed essere costantemente aggiornati sulle novità tecnologiche e sulle normative, dare servizi professionali e veloci, migliorarci per accontentare sempre più il cliente – come dice il nostro slogan ‘The future …is now’. È questo approccio al lavoro che ci ha consentito di crescere, senza pubblicità ma attraverso il passaparola di fiducia”.

