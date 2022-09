Fratelli di Crozza torna dal 23 settembre su Nove

MAURIZIO CROZZA è pronto a tornare con “FRATELLI DI CROZZA”, da venerdì 23 settembre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+.

La nuova stagione riparte dopo il successo di ascolti registrato dall’ultima stagione (con picchi d’ascolto oltre 1,6 milioni di telespettatori e il 6,9% di share) e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera.

In occasione del ritorno del suo one man show, l’artista genovese veste i panni di un nuovo esilarante personaggio, il premio Nobel Giorgio Parisi:

“la fisica è una scienza esatta, ci insegna come risparmiare il gas cuocendo la pasta. Sull’Everest, per esempio, l’acqua bolle a 70,5 gradi quindi noi fisici consigliamo agli italiani di andare a cucinare i fusilli in Nepal. E’ un pò scomodo… in effetti mi hanno dato il Nobel per la fisica, ma per la pasta no…”