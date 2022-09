Fluence VYPR è stato scelto come soluzione di illuminazione supplementare per la Wageningen University & Research Facility, NPEC

L’efficacia energetica e gli spettri sono fondamentali per produrre dati di fenotipizzazione delle piante ad alto rendimento, dalle sale di crescita al campo

AUSTIN, Texas e ROTTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Fluence, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica per la cannabis commerciale e la produzione alimentare, è stata scelta dalla Wageningen University & Research (WUR) come partner per la tecnologia LED per il suo nuovo Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC) – Centro olandese di eco-fenotipizzazione delle piante. Nella serra di fenotipizzazione all’avanguardia del NPEC, i dispositivi VYPR DUO 3×2 sono utilizzati per supportare la ricerca sulle associazioni genotipo-fenotipo.





L’apertura ufficiale del NPEC avverrà prima dell’International Plant Phenotyping Symposium 2022 (IPPS 2022), che si terrà dal 26 al 30 settembre a Wageningen, nei Paesi Bassi.

