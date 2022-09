Ferrieri Caputi prima donna in Serie A, arbitra Sassuolo-Salernitana

(Adnkronos) – Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per dirigere Sassuolo-Salernitana, in programma domenica 2 ottobre alle 15. Ferrieri Caputi è la prima donna ad arbitrare un match di Serie A.

Nata a Livorno il 20 novembre del 1990, Ferrieri Caputi, oltre alla passione arbitrale, ha portato avanti anche gli studi. Laureata sia in Scienze politiche e Relazioni internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze, attualmente lavora a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro. Inoltre, svolge anche il ruolo di ricercatrice universitaria.

L’amore per il pallone l’ha sempre avuto e ha scelto di intraprendere la carriera arbitrale quando era giovanissima. Il debutto sul campo tra i professionisti arriva nel novembre del 2015, quando la livornese viene chiamata ad arbitrare Levito-Atletico San Paolo. Anche se l’esordio nella massima serie avverrà solo il 2 ottobre, Ferrieri Caputi ha già avuto occasione di dirigere una formazione di Serie A.

L’evento si è verificato durante la stagione 2021/2022, quando le è stato affidato l’incontro valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Cagliari-Cittadella. Partita nella quale ha dovuto gestire diverse situazioni difficili come quelle che l’hanno portata ad annullare con il supporto del Var ben tre gol! Il suo operato è stato giudicato ottimo dal designatore degli arbitri e proprio grazie anche a quella prestazione, Maria Sole Ferrieri Caputi ha scalato in fretta le gerarchie della classe arbitrale, mettendosi in luce fino alla decisione di chiamarla in Serie A. L’arbitra toscana sarà anche il terzo arbitro donna di sempre nei tre top-5 campionati europei. Prima di lei hanno diretto una gara solamente Bibiana Steinhaus (in Bundesliga) e Stéphanie Frappart (in Ligue 1).