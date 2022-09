Fedriga: “Farmacia ed economia circolare per ridurre l’impatto ambientale

(Adnkronos) – Da oggi la farmaceutica e l’economia circolare si mettono a sistema per abbassare l’impatto dei materiali di scarto. Lo smaltimento sarà effettuato nell’impianto di Spilimbergo”, così il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga alla presentazione del progetto ‘Recupera e Respira’ di Chiesi, il primo progetto nell’Unione Europea dedicato al recupero e al corretto smaltimento degli inalatori esauriti utilizzati per la cura delle patologie respiratorie. Fedriga ha anche specificato che la Regione metterà a punto tutte le risorse disponibili per questo progetto sperimentale che durerà due anni.