Federica Pellegrini riceve laurea honoris causa

(Adnkronos) – Ennesimo riconoscimento per Federica Pellegrini, alla quale è stata conferita la laurea honoris causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive e adattate presso l’università San Raffaele di Roma. La campionessa olimpica ha tenuto una lectio magistralis intitolata “La Donna e la Performance Sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la prestazione”.

“È una giornata incredibile, sono veramente felice – le parole della 34enne veneta -. E’ il coronamento di una parte della mia vita. Portare una tesi sul ciclo mestruale nelle atlete, un argomento a me molto caro, mi ha dato tanta soddisfazione. Cosa c’è nel mio futuro? Da sportiva che si è allenata tanto credo molto nella meritocrazia, spero di diventare una brava dirigente studiando molto”.

“Credo sia prioritario aiutare il mondo dello sport a superare questa impasse e questo momento così difficile – aggiunge Pellegrini -. Mi sento di dire di aiutare le piscine in primis, vista l’emergenza del caro bollette”. Presente alla cerimonia, tra gli altri, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò.