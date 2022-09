Federer-Nadal, Roger contro Rafa per 40 volte

(Adnkronos) – Roger Federer contro Rafa Nadal, 40 volte. Lo svizzero, 41 anni, annuncia il ritiro dal tennis e chiude un capitolo epocale nella storia del tennis. Pagine scritte spesso a 4 mani con il 36enne spagnolo, ‘il’ rivale per eccellenza in una saga che ha abbracciato 2 decenni e si è snodata dal 2004 al 2019. Nadal conduce 24-16 nei testa a testa, spesso finali nei tornei dello Slam e quasi sempre battaglie memorabili.

Il primo confronto diretto tra i due colossi risale al 2004, nei 16esimi del Masters 1000 di Miami: successo in 2 set del mancino di Manacor (6-3, 6-3) per la puntata iniziale di una serie infinita. Federer si è riscattato un anno dopo sempre a Miami, stavolta in finale. Nadal nel 2005 ha dato inizio alle ‘lezioni’ sulla terra rossa di Parigi: al Roland Garros ha affrontato 6 volte l’amico-avversario (4 match in finale) e lo ha sempre sconfitto.

Federer ha imposto la propria legge a Wimbledon nel 2006 e nel 2007, prima che Nadal espugnasse il giardino dell’All England Club nel 2008 in finale. King Roger si è tolto lo sfizio di imporsi nel 2019 nell’ultimo confronto in assoluto, proprio sull’erba londinese, in semifinale. Nella lista di duelli compare anche Roma, in 2 finali. Sulla terra rossa del Foro Italico, Nadal non ha lasciato scampo: nel 2006 l’iberico ha avuto ragione in 5 set, nel 2013 ha lasciato appena 4 game all’avversario di una vita.