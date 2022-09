Federer lascia, Zugarelli: “Smette un maestro”

(Adnkronos) – “Smette un maestro, grazie a lui il tennis da sport è diventato arte”. Così all’Adnkronos Tonino Zugarelli commenta il ritiro di Roger Federer che appenderà la racchetta al chiodo dopo la Laver Cup in programma a Londra dal 23 al 25 settembre.

“Le rivalità con Nadal e Djokovic hanno portato il tennis in una dimensione globale, avvicinando tantissime persone al nostro sport -aggiunge il vincitore della Coppa Davis nel 1976-. Gli dobbiamo essere tutti grati per quello che ci ha fatto vedere in campo e anche per i suoi comportamenti sempre corretti e sportivi”.