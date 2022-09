(Adnkronos) – Durante il FarmingTour, l’evento del CIB – Consorzio Italiano Biogas tra le aziende del biogas e biometano agricolo, CIB incontra Nicola Russo, Responsabile commerciale Desotec, azienda specializzata nella purificazione del biogas in preparazione dell’upgrading per produrre biometano. Per soddisfare le sfide del mercato, Desotec ha lanciato servizi innovativi per il trattamento del biogas.