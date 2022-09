F1 Gp Monza 2022, la Ferrari di Leclerc in pole position

(Adnkronos) – La Ferrari di Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gp d’Italia a Monza con il tempo di 1:20.161 e partirà davanti a tutti domani. Per il monegasco è la 17esima pole e già pensa alla gara: “E adesso pensiamo a domani”, ha detto via radio Leclerc. Secondo miglior tempo nelle qualifiche è stato della Red Bull di Max Verstappen in 1.20.306 e terzo è della Ferrari di Carlos Sainz in 1.20.429 ma entrambi partiranno più indietro in griglia per via delle penalizzazioni.