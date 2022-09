Energia, Bellantone (Cattolica): “Governo vari con urgenza aiuti per ospedali”

(Adnkronos) – L’emergenza rincaro energia “per gli ospedali è una questione di vita o di morte. Con questi aumenti delle bollette non possono reggere. Serve, da parte di questo Governo e non del prossimo, un provvedimento urgente per la ‘bolletta sanitaria’. Nessuna struttura può reggere questi carichi”. Così all’Adnkronos Salute Rocco Bellantone, direttore del Governo clinico della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma e preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, intervenendo sul caro energia che sta facendo lievitare le bollette degli ospedali.