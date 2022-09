Emmy, Obama vince premio come miglior narratore

(Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha vinto un Emmy come miglior narratore per il suo lavoro nella serie di documentari Netflix , ‘I nostri grandi parchi nazionali’. Lo ha annunciato la Television Accademy americana. Il documentario, in cinque parti, presenta parchi nazionali di tutto il mondo ed è prodotto dalla società di produzione di Barack e Michelle Obama , ‘Higher Groun’.

Barack Obama è il secondo presidente ad avere un Emmy. Dwight D. Eisenhower ha ricevuto uno speciale Emmy Award nel 1956.

Oltre a Obama, gli altri candidati all’Emmy Award nella categoria dei narratori erano l’ex star dell’Nba Kareem Abdul-Jabbar (‘Black patriots: heroes of the Civil war’), l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o (‘Serengeti II) e il veterano naturalista David Attenborough (‘The mating game’).

La cerimonia di consegna del premio avrà luogo il 13 settembre, ma i premi minori vengono annunciati in anticipo.