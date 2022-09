Elisabetta: Babingtons a piazza di Spagna chiude per lutto e dedica la vetrina alla Regina

(Adnkronos) – Babingtons, la storica sala da the di piazza di Spagna, a Roma, oggi “è chiusa per lutto. Lo abbiamo fatto in segno di rispetto per la regina Elisabetta, una grande donna, che purtroppo abbiamo perso. Le abbiamo anche dedicato una vetrina. Stiamo adesso valutando se predisporre un libro in cui raccogliere i pensieri di commemorazione dei nostri clienti”. Lo comunica all’Adnkronos Rory Bruce, titolare di quarta generazione del locale, salotto della comunità anglofona e dei suoi estimatori italiani nella Capitale, fondato dalla bisnonna Isabel Cargil e dalla socia, Annamaria Babington nel 1893, approdate a Roma durante un ‘grand tour’, viaggio dedicato agli intellettuali di allora.

Numerose le iniziative pensate per la Regina a cui ha partecipato da sempre la storica sala da the. “Eravamo presenti con dolci, biscotti a forma di corona e miscele speciali a tutti i suoi compleanni festeggiati dalla Ambasciata inglese, in Sicilia, a Napoli, Milano, Roma. I Qbp (Queen Birthday Party)…l’ultimo lo scorso aprile”. Bruce ricorda anche la miscela ‘Royal Blend’, creata per Elisabetta II. “E’ dedicata a lei in quanto donna. Fatta di miscele che vengono dall’India e con l’aggiunta di un oolong silver tips, per rendere il the più femminile e delicato. Gliela abbiamo regalata in occasione di un suo viaggio a Roma, recapitandola attraverso l’Ambasciata ed abbiamo ricevuto una lettera di ringraziamento”.