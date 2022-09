Elezioni 2022, vince Meloni ma ‘forchette’ ancora ampie: cosa dicono gli exit poll

(Adnkronos) – La premessa, d’obbligo, è che gli exit poll non sono voti reali e che le ‘forchette’ sono comunque ancora ampie. Ma se c’è un dato che emerge dai primi risultati è l’affermazione di Fdi e di Giorgia Meloni. Se fossero confermate le indicazioni arrivate subito dopo la chiusura delle urne, si andrebbe con ogni probabilità verso un incarico per formare il nuovo governo al leader di Fratelli d’Italia. Prima donna e primo premier espressione di un partito di destra, all’interno di una coalizione di centrodestra. Dalle proporzioni del risultato finale dipenderanno però due elementi chiave: la distanza in termini di seggi tra maggioranza e opposizione e il peso effettivo dei singoli partiti all’interno delle coalizioni e il futuro delle leadership che li hanno portati al voto.