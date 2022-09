Elezioni 2022, Ue: “Speriamo collaborazione costruttiva con nuovo governo”

(Adnkronos) – La Commissione Europea “non commenta mai i risultati delle elezioni nazionali”, ma l’esecutivo Ue e “la presidente Ursula von der Leyen lavorano con i governi che escono dalle urne dei Paesi dell’Unione. Non è diverso nel caso dell’Italia: beninteso, noi speriamo di avere una cooperazione costruttiva con le nuove autorità italiane”. Lo dice il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Per il momento, “attendiamo che l’Italia proceda a nominare il governo secondo le sue procedure costituzionali”, continua.

“Non spetta alla Commissione commentare la campagna elettorale che si è svolta in Italia: credo che sarebbe molto presuntuoso da parte mia tentare di analizzare le ragioni che hanno spinto gli italiani a votare come hanno votato, non è il nostro ruolo”, conclude.