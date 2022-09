Elezioni 2022, Salvini: “Riformulare legge su aborto non è priorità”

(Adnkronos) – “Per quello che mi riguarda azzerare o riformulare la legge 194 non è una priorità”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un punto stampa al mercato di via Tabacchi di Milano. “Semmai – ha aggiunto – va implementata aiutando i centri per la vita, ma l’ultima parola spetta sempre e comunque alla donna. Non penso che la priorità per gli italiani in questo momento sia cancellare la legge sull’aborto e io non sarei d’accordo se qualcuno lo proponesse”.

A chi gli chiedeva se l’Ungheria sia un modello sull’aborto, Salvini ha risposto: “L’Ungheria ha appena rieletto il suo presidente del Consiglio, hanno votato gli ungheresi. Quando la gente vota, noi rispettiamo il voto. Spero che altri rispettino il voto degli italiani”.