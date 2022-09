(Adnkronos) – “Se uno violenta, se uno stupra una donna o un bambino, per quanto mi riguarda, al di là della rieducazione, varrebbe un intervento farmacologico per impedirgli di stuprare per il resto dei suoi giorni”. Lo ha detto a Piacenza il segretario della Lega Matteo Salvini.

“Poi per carità, ogni reato è grave, però quando uno mette le mani addosso a una donna o un bambino, parlare di recupero per questi soggetti diventa ben complicato”, ha aggiunto.