Elezioni 2022, Salvini in via Bellerio a Milano per seguire spoglio

(Adnkronos) – Matteo Salvini è appena arrivato nella sede della Lega in via Bellerio a Milano. Il segretario del partito seguirà dalla storica sede del Carroccio le prime proiezioni e lo spoglio dei voti delle elezioni politiche.

Cruciale per Salvini sarà il posizionamento della Lega nei confronti degli altri partiti e il peso all’interno della stessa coalizione di centrodestra. Nel frattempo anche gli altri big del partito stanno arrivando in via Bellerio, esprimendo fiducia e ottimismo nei risultati. Sono oltre 150 i giornalisti e gli operatori assiepati nel cortile e nella sala stampa della sede della Lega.