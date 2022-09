Elezioni 2022, Salvini: “Bossi eletto, quante parole al vento…”

(Adnkronos) – “Il Viminale riconta le schede e corregge degli errori: Umberto Bossi è eletto in Lombardia. Quante parole al vento…”. Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo la comunicazione con cui il Viminale rende noto che Umberto Bossi, contrariamente alle prime informazioni, è stato eletto in Lombardia.

“Per ringraziare i milioni di italiani che hanno scelto la Lega e il centrodestra siamo già al lavoro, giorno e notte, non sulle poltrone, sui nomi e i ministeri, ma sulle emergenze vere, caro bollette, il problema sicurezza, la qualità della vita, degli stipendi e il lavoro”, afferma poi Salvini, in un video dai suoi uffici del Senato. “Domani – ricorda il segretario – ho convocato a Roma i quasi cento parlamentari della Lega per meritarci la fiducia che il popolo italiano ci ha dato, uniti senza polemiche, questo ci chiede la gente, ma con le idee chiare in testa”.