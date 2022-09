(Adnkronos) – Salta il seggio attribuito in Molise a Caterina Cerroni del Pd, una dei capilista dem under 35. Il collegio plurinominale della Camera è stato assegnato a Elisabetta Lancellotta di Fratelli d’Italia.

Cancellato il seggio per la dem Enza Bruno Bossio. Passa al suo posto, nel plurinominale Camera in Calabria, il pentastellato Riccardo Tucci. La Lista democratici e progressisti elegge dunque solo un deputato in Calabria, Nico Stumpo.