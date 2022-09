Elezioni 2022, Ricciardi (M5S): “Pd responsabile vittoria centrodestra”

(Adnkronos) – “Il Pd ha la responsabilità politica della vittoria del centrodestra. Ha chiuso la porta al M5S, ha portato avanti una pessima gestione della fase delle alleanze. Letta deve fare mea culpa. Con il M5S ha chiuso ogni possibilità di coalizione” e “pagherà in termini di voto”. Così Riccardo Ricciardi, vicepresidente del M5S, commentando dalla sede di Campo Marzio i primi exit poll delle elezioni politiche 2022.

Ricciardi si mostra entusiasta sui numeri degli exit poll, che vede per i 5 Stelle una forchetta che va dal 13,5 al 17,5%. Numeri che, rimarca, “nessuno si aspettava prima della campagna elettorale. Si parlava, al contrario, di polvere di stelle, mentre il M5S ha fatto una grande campagna, con Conte su e giù per l’Italia”.

“Se i numeri venissero confermati – prosegue – il M5S sarebbe il terzo partito, nessuno ci avrebbe scommesso. E’ un ‘bottino’ che abbiamo per portare avanti i temi che abbiamo sostenuto in campagna elettorale, difendere il rdc, portare avanti il salario minimo, difendere gli ultimi, lottare per avere meno disuguaglianze. L’opposizione, del resto, abbiamo dimostrato di saperla fare”.

A chi gli chiede se la scissione abbia finito per penalizzare il M5S, Ricciardi replica che si è trattato di “un elemento di chiarezza, che ha tolto il M5S da beghe continue che poi beghe non erano: in realtà, era un attacco unilaterale”.