(Adnkronos) – Tutto pronto al Nazareno per la serata elettorale nella sede del Pd. Trecento i giornalisti accreditati, di cui quasi la metà di testate straniere. Novità per queste politiche 2022 sono i gazebo – allestiti nel terrazzo sui tetti di Roma della sede dem – per i collegamenti televisivi. Atteso tutto lo stato maggiore Pd, il segretario Enrico Letta in testa. Al momento al Nazareno, oltre agli staff, c’è il coordinatore della segreteria dem, Marco Meloni.