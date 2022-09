Elezioni 2022, parte domani l’ecotour di Letta: campagna elettorale in bus elettrico

(Adnkronos) – Partirà domani da Brescia l’ecotour elettorale di Enrico Letta con il bus elettrico. L’appuntamento è alle 18 a piazza del Mercato a Brescia. La prima tappa sarà Bergamo dove alle 21 è prevista un’iniziativa con il segretario del Pd a piazza Dante Alighieri. Mentre sabato seconda tappa a Torino alle 18 e 30 a piazza d’Armi.

Era stato lo stesso segretario dem nei giorni scorsi ad annunciare il via all’iniziativa e spiegarne il senso. “Il 9, venerdì della settimana prossima, da Brescia partirà l’ecotour con il nostro bus elettrico col quale inizieremo il giro d’Italia partendo proprio da Brescia. Sarà una fantastica avventura che faremo per dimostrare che è impossibile che un Paese come nostro renda impossibile la mobilità elettrica”, ha detto a margine dell’inaugurazione della festa dell’unità a Milano.