Elezioni 2022, Meloni: “Governo a guida Fdi, è tempo della responsabilità”

(Adnkronos) – “Ho voluto fare un rapido commento di questa giornata. Rimandiamo a domani tutte le valutazioni più profonde, più complete sul risultato elettorale. I dati sono ancora non definitivi ma mi pare che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni commentando, all’Hotel Parco dei Principi, i risultati delle elezioni politiche 2022. La presidente di Fratelli d’Italia è stata accolta da un’ovazione nella sala conferenze dell’albergo romano dove è stato allestito il palco per le dichiarazioni.

L’indicazione arrivata dagli italiani “è per un governo di centrodestra a guida Fdi”, dice Meloni. “Probabilmente è il tempo in cui gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne. E’ qualcosa con cui, credo e spero, tutti vorranno fare i conti”, prosegue la presidente di Fratelli d’Italia.

“Abbiamo vissuto una campagna elettorale oggettivamente non bella, nella quale i toni sono stati al di sopra delle righe, una campagna violenta, aggressiva, che noi abbiamo subito – sottolinea – Però penso che la situazione nella quale l’Italia e l’Europa versa sia particolarmente complessa e richieda il contributo di tutti. Richiede un clima sereno e quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico”.

Meloni si dice “rammaricata ancora, perfino stasera, per i dati sull’astensionismo. Ci sono ancora tanti italiani che scelgono di non votare”, osserva la leader di Fdi. La sfida ora è “tornare a far credere nelle istituzioni, far sì che i cittadini possano fidarsi delle istituzioni. E’ un lavoro che dobbiamo fare ancora meglio, perché ci sono ancora troppi italiani che scelgono di non fidarsi delle istituzioni”. “E’ importante – rimarca – ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini”.

“Il fatto che Fdi sia primo partito in Italia significa tante cose, per tanti di noi. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio e di riscatto. Una notte di lacrime, di abbracci, di sogni e di ricordi” scandisce parlando al comitato elettorale di Fratelli d’Italia. “E’ una vittoria che voglio dedicare alle persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa vittoria”, prosegue la presidente di Fdi. “Ma quando questa notte sarà passata dovremo ricordarci che non siamo a un punto di arrivo ma a un punto di partenza. E’ da domani – rimarca Meloni – che dobbiamo dimostrare il nostro valore. Questo è il tempo della responsabilità”.

“L’Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo, come non l’abbiamo tradita mai – scandisce ancora – E’ importante capire che, se saremo chiamati a governare questa Nazione, lo faremo per tutti, per tutti gli italiani, con l’obiettivo di unire questo popolo. Di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide”.