Elezioni 2022, Meloni a M5S: “Niente gratis da Stato, non vendi pentole…”

(Adnkronos) – “La parola più comune che viene utilizzata nei comizi del Movimento cinque stelle è ‘gratuitamente’. Questo è tutto un programma. Comunico ufficialmente agli amici del Movimento Cinquestelle che quando lo Stato fa qualcosa non è mai gratuito, sono soldi degli italiani. Sono soldi che paghi con le tasse, sono soldi che togli da qualche altra parte, sono soldi con cui indebiti i tuoi figli, ma come si fa a dire che è gratuito. Non stai vendendo le pentole, non sei Wanna Marchi”. Lo ha detto Giorgia Meloni nel comizio a Matera.

“In questa campagna elettorale – ha continuato la leader FdI – non si riesce a parlare molto di programmi concreti. E’ tutto molto superficiale, è tutto basato sull’odio. E’ tutto basato sulle difficoltà di una sinistra che ha paura di perdere il suo sistema di potere che vuole difendere”.