Elezioni 2022, Letta: “Rimonta è cominciata e comincia dal Sud”

(Adnkronos) – “La rimonta è cominciata e comincia nel Sud. Siamo qui esattamente per dire questo”. Così Enrico Letta a Reggio Calabria con Roberto Speranza e Pier Luigi Bersani. “Non c’è niente di più entusiasmante che essere il segretario del più grande partito di popolo di questo Paese, l’unico grande partito nazionale che dice le stese cose dal Nord al Sud a differenza degli altri”.

“Quando accettai di tornare e fare il segretario dissi che non era possibile che io e Roberto Speranza fossimo in partiti diversi. Ho preso l’impegno di costruire un percorso comune e oggi siamo qui insieme con Speranza e Bersani ed è la cosa più bella”. “Speranza è una delle risorse più importanti della nostra campagna basta pensare all’abnegazione che ha avuto nella gestione del Covid e confrontarla con l’ambiguita che tutt’ora ha la destra”.

PNRR – “Nel dibattito con Giorgia Meloni non ha detto nulla sull’ambiente che non fosse lo stereotipo della casa del Mulino Binaco, ma l’ambiente non è la casa del Mulino Bianco e tanto c’è nel Pnrr per il clima e noi non consentiremo che buttino via i soldi europei con la scusa della rinegoziazione e facciano come ha sempre fatto Tremonti e mandino soldi destinati al Sud al Nord”.