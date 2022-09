Elezioni 2022, Letta: “Pontida provincia Ungheria”. Salvini replica

(Adnkronos) – “Lo dico con tutto l’affetto per la città e gli abitanti di Pontida, Monza è capitale europea, Pontida oggi diventa provincia dell’Ungheria. E’ una differenza abissale: noi siamo qui al centro dell’Europa, non vogliamo uscire, vogliamo essere il centro dell’Europa”. Così Enrico Letta alla manifestazione dei sindaci a Monza, per poi ribadire il concetto su Twitter: “Oggi con noi Monza è come una piccola capitale dell’Europa. Pontida, con tutto il rispetto per i suoi abitanti, con Salvini è una provincia dell’Ungheria. Con l’Europa o con Orban. Con la democrazia o con la compressione delle libertà personali. #scegli”, le parole del dem.

A stretto giro la replica di Matteo Salvini direttamente dal palco di Pontida: “Io so già che domani qualche giornale scriverà che Letta ha detto che oggi Pontida è una provincia dell’Ungheria. Io non lo so, hanno una passione per la geografia, ogni giorno ce n’è una, tra Russia, Stati Uniti, Finlandia, Cina… Io rispetto le scelte democratiche di tutti gli altri Paesi del mondo”