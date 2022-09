Elezioni 2022, Letta a Meloni: “Presidenzialismo da soli? Voto italiani lo impedirà”

(Adnkronos) – “La ‘moderata’ Meloni annuncia che cambieranno la Costituzione da soli” twitta il segretario del Pd Enrico Letta. “La Costituzione nata dalla Resistenza e dall’antifascismo. Il voto degli italiani il 25settembre glielo impedirà. #Scegli”.

“Noi a questa destra ripetiamo, con tutta la forza che abbiamo, che saranno gli elettori domenica a scegliere e a dire che il futuro del nostro Paese sarà un futuro nel quale la salute di tutti sarà messa al primo punto dell’ordine del giorno”. “Ma, soprattutto, gli italiani diranno a questa destra che la Costituzione, nata dalla Resistenza, non si tocca. Non sarà questa destra a cambiarla, perché gli italiani domenica daranno una direzione di marcia diversa”. e aggiunge: “Noi in queste ultime ore parliamo di lavoro, di ambiente, di diritti”. “La destra oggi ha mostrato il suo vero volto nel comizio finale della loro campagna elettorale”.

“Rispetto a tutto quello che la destra ha detto oggi, ai proclami della destra risponderemo domani. Ci sarà il popolo del centrosinistra che racconterà un’Italia diversa, più solidale e più attenta ai diritti – sottolinea -. Non un’Italia tracotante ce è uscita da piazza del Popolo di oggi, quell’Italia perderà ed è un bene che oggi sia venuto fuori il vero volto del centrodestra tre giorni prima del voto. La finta moderazione fino ad oggi si è manifestata per quello che è, una finta, un maquillage. E questa destra tracotante la batteremo domenica”.

“Hanno spiegato agli italiani che loro cambieranno la Costituzione da soli e che la loro logica è la logica novax, contraria a tutto quello che reso possibile l’uscita dell’Italia dal Covid”, aggiunge. “A tre giorni dal voto Meloni getta la maschera sul Covid. Parole agghiaccianti sul modello cinese. I vaccini e la gestione Speranza hanno salvato decine di migliaia di vite. Questa sera in un colpo solo la destra offende i nostri morti e si butta in pasto ai novax”.

“Se resterò segretario del Pd? Non c’è nessun dubbio, sono qui e resterò qui” risponde.