Elezioni 2022, il #ciaone su twitter saluta gli esclusi eccellenti

(Adnkronos) – L’hashtag #ciaone è primo in tendenza su Twitter. Unisce la sorte di buona parte degli esclusi eccellenti che le elezioni 2022 hanno sonoramente bocciato. Ricorrono i nomi di Luigi Di Maio ed Enrico Letta, ovviamente, ma raccolgono citazioni anche Maria Carfagna e Maria Stella Gelmini, Teresa Bellanova e Luigi Pillon, e la lunga schiera di vip e influencer che si era schierata contro Giorgia Meloni e FdI, con menzioni ripetute per Roberto Saviano e Chiara Ferragni. Lo stesso hashtag è usato anche da chi annuncia l’intenzione metaforica di lasciare l’Italia in aperta contestazione del risultato elettorale.